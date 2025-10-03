Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ay-yıldızlı temsilcimiz 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'nde Gürcistan ile karşılaşacak.

A Milli Takım'da oynanacak iki kritik mücadele öncesinde aday kadroya davet edilen 27 oyuncu belli oldu.

Barış Alper Yılmaz cezası sebebiyle Bulgaristan - Türkiye mücadelesinde forma giyemeyecek.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU BELLİ OLDU

