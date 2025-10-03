Adalet Bakanlığı, Taksim'deki cinayet zanlısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanlığı, İstanbul'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişinin, bugüne kadar aldığı cezaların tümünün infazının gerçekleştiğini ve 11 suç kaydı olduğu iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Taksim'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi eyleminin faili olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahsın, "Kasten Öldürme" suçundan tutuklandığı anımsatıldı.

1997 doğumlu şahsın adli siciline bakıldığında, 18 yaşından küçük olduğu dönemde 3 ayrı "Kasten Yaralama" ve "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından toplam 3 yıl 22 gün hapis ve adli para cezası aldığı belirtilen açıklamada, "Yetişkin olduğu dönemde ise işlediği 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve adli para cezası söz konusudur. Şahsın aldığı cezaların tümünün infazı gerçekleşmiş olup 11 suç kaydı olduğu şeklindeki iddia asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.