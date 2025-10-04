Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
Antalya turizminde yeni 2 rekor: Her 4 turistten 1'i Rus

Kent turizminde savaşlar ve ekonomik sorunlara rağmen eylül ayı sonu itibarıyla 14 milyon 91 bin turist sayısıyla geçen yılın çok az bir farkla üstünde, tüm zamanların rekoru kırıldı. 3,3 milyonu aşan Rus turistler ise ilk sırada yer alırken, kente gelen her 4 turistten biri de Rus turist oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 15:28, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 15:38
Önemli turizm merkezlerinden olan Antalya, hem tarihi ve antik değerleri, hem de doğasıyla dünyada en çok yabancı turistin geldiği ilk 10 şehir arasında bulunuyor.

Eylül ayı sonu itibarıyla, en önemli 2 pazar olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi, İsrail'in Filistin ve Orta Doğu'da başlattığı savaş, dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar ve fiyat artışları gibi pek çok soruna rağmen yeni 2 rekora daha imza atıldı.

9 AYDA 14 MİLYON TURİST GELDİ

Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen yabancı turist sayılarına göre ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemde Antalya'ya toplam 14 milyon 91 bin turist geldi.

Bu sayı Antalya turizm tarihinde ocak-eylül 9 aylık dönemdeki tüm zamanların en yüksek yabancı turist sayısı rekoru olarak kayıtlara geçti.

ANTALYA TURİZMİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORU

Geçen yılın aynı dönemine yüzde 0,14 gibi küçük bir oran ve yaklaşık 20 bin kişilik bir artış kaydedildi.

Bu yılın eylül ayında da Antalya turizminde tüm zamanların yeni bir rekoruna daha imza atıldı.

EYLÜL DE ARTIK 'YÜKSEK SEZON' KATEGORİSİNDEA

Eylül ayında, rekor yılı olan 2024 Eylül ayına göre yaklaşık 55 bin turist artışıyla toplamda 2 milyon 388 bin kişi geldi.

Eylül ayı da artık 2 milyonun üstüne ulaşılan turist sayıları ile 'yüksek sezon' olarak adlandırılan haziran, temmuz ve ağustos ayları kategorisinde yer almaya başladı.

RUS TURİST SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Antalya turizminin en önemli pazarı konumundaki Rusya, bu yıl da 9 aylık dönemde en çok turist gönderen ülke oldu.

Toplam turist sayısındaki payı yüzde 24'ü aşan Rus turist sayısı yüzde 2'ye yakın artışla 3 milyon 306 bin kişiye ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre Rus turist sayısı 61 bin kişiye yakın artış gösterdi.

Antalya'ya gelen 4 turistten biri Rus olarak kayıtlara girdi.

HER 5 TURİSTTEN BİRİ ALMAN OLARAK KAYDEDİLDİ

İkinci sıradaki Almanya'dan ise geçen yıla göre çok az bir düşüşle 2 milyon 702 bin turist geldi.

Almanların toplamdaki payı yüzde 20 oldu.

Buna göre de her 5 turistten biri de Alman turist olarak kayıtlara geçti.

