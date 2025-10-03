Hür-Sen Başkanı Kuruoğlu: Alım Gücümüz Düşerken Sadece İzlemekle Yetiniyorlar!

Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Enflasyon rakamlarını eleştirirken, "manipüle edilmiş rakamlarla alım gücü düşüyor, sadece izlemekle yetiniyorlar" dedi.

3 Ayda Zam Erimesi: %2,38'lik Kayıp

TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu %3,23, yıllık enflasyonu ise %33,29 olarak açıklamasını değerlendiren Kuruoğlu, bu rakamların memur ve memur emeklisine Temmuz'da verilen %5 zammın tamamen eridiğini gösterdiğini belirtti. Açıklamaya göre, memur ve emeklilerin maaşlarında 3 ayda %2,38 oranında enflasyon farkı kaynaklı kayıp oluştu.

Kuruoğlu, bu kaybın Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında başladığını ve Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da süreceğini vurgulayarak, bu kayıpları telafi edecek herhangi bir düzenlemenin bugüne kadar yapılmadığının altını çizdi.

"Refah Payı Bir Sistem Haline Getirilmeli"

Yıllardır süregelen "manipüle edilmiş enflasyon rakamları" ve bu rakamlara göre dahi doğru bir zam politikasının oluşturulamaması nedeniyle alım gücünün göz göre göre düştüğünü savunan Hür-Sen Genel Başkanı, çözüm olarak aylık veya 3 aylık periyotlarda zam yapılması tekliflerinin de gerçekleşmediğini ifade etti.

Kuruoğlu, tüm bu sebeplerle "Refah Payı" ödemesinin hayati önem taşıdığını belirtti ve taleplerini netleştirdi:

Refah Payı ödemesi bir sistem haline getirilmeli.

%10'dan az olmamak şartıyla, tüm ödemelerin dışında tutularak memur ve memur emeklisine ödenmeli.

Bu ödeme, 01.01.2026 tarihinden başlayarak her altı ayda bir yapılmalı.

Aksi takdirde, 2026 ve 2027 yıllarında gerek memurların gerekse emeklilerin alım gücünün çok daha fazla düşeceği uyarısında bulundu.

Yetkili Sendikalara Sert Tepki: "Umutsuz Vaka"

Açıklamasında diğer sendikalara yönelik sert eleştirilerde de bulunan Kuruoğlu, mevcut sendikaları "umutsuz vaka" olarak nitelendirdi. Onların tek görevinin koltuklarını korumak ve iktidar gücüyle çevreyi sindirip üye yapmak olduğunu söyleyen Kuruoğlu, "Bunların memur ve emekli diye bir kaygısının olmadığı artık genel bir kabuldür" ifadelerini kullandı.

Hür-Sen olarak ilkeli sendikacılığı esas aldıklarını belirten Kuruoğlu, varlıklarının temel sebebinin milletin geleceği, üyeleri ve tüm memurların hak ve hukukunu korumak olduğunu vurgulayarak, "Gelin, el birliği ile bunu başaralım" çağrısıyla sözlerini tamamladı.