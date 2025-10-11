İnzibati Para Cezaları/Aylıktan Kesme Cezaları SGK'ya Gönderilir mi? / Hangi Bütçe Kodu Hesabına Alınır?

Mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan düzenlemeye göre; "iştirakçilerin aylık veya ücretlerinden kurumlarınca kesilen inzibati para cezaları" Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı gelirleri arasında sayılmıştır. Bu nedenle, bu miktarlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına gönderilmekte idi.

Dönemin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görüş yazısında (Tarih: 21.01.2010, Sayı: 778); 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun "Kurumun gelirleri ve giderleri" başlıklı 34'üncü maddesinde (bu madde 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK Madde 88 ile mülga olmuştur) inzibati para cezaları Kurum (SGK) gelirleri arasında sayılmadığından, söz konusu para cezalarının Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmeyeceği belirtilmiştir.

Ancak aylıktan kesme cezalarının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilip gönderilmeyeceği hususunda görüş sorulmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'nın 2017 tarihli ve 90745225/418300-200116/13.891.183 sayılı yazısında ". Buna göre 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya devam etmekte iken 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışırken herhangi bir sebeple görevinden ayrılıp Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tekrar 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmayı gerektiren bir göreve atananlar hakkında 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılması gerektiğinden, haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan personele ilişkin aylıktan kesme cezası tutarlarının ait olduğu döneme ait aylık prim ve hizmet belgesinin 'İnzibati Para Cezası' alanına kaydedilmek suretiyle tahakkukunun gönderilmesi ve yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir."

Bu açıklamalar muvacehesinde yeni memurlardan (5510 sayılı Kanun ile birlikte ilk defa memur olanlar); kesilen aylıktan kesme cezaları Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmeden aylıktan kesme cezası uygulayan kurumun Bütçe Gelirleri (800.05.09 Diğer Çeşitli Gelirler Ekonomik Kodu) hesabına alınması; eski memurlardan (5510 sayılı Kanun'dan önce emekli sandığı iştirakçisi olanlar) kesilen inzibati para cezası Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilerek ödenmesi gerekmektedir.

Yeri gelmiş iken şu hususu da belirtmek gerekir. İster 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu isterse de mülga 5434 sayılı Kanun olsun aylıktan kesme cezası alan memurun prim günü/kesenek günü 30 gün olacak, emekli keseneği/prime esas kazancı aylıktan kesme cezası uygulanmamış tutarı üzerinden olacaktır.