İtfaiye Erlerinin Tekrar Aynı Kadroya Atanması Mümkün mü?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76'ncı maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir."

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "zabıta ve itfaiye personeli" başlıklı 20'nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"(1) Zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Zabıta ve itfaiye personelinin bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselmeye tabi kadrolara atanmalarında unvan denklikleri esas alınır. Zabıta ve itfaiye personelinden;

a) Zabıta müdürü ve itfaiye müdürü kadrolarında en az iki yıl görev yapanlar, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki hükümlere göre,

b) Zabıta şube müdürü ve itfaiye şube müdürü kadrolarında görev yapanlar, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan kadrolara ve daha alt düzeydeki diğer kadrolara,

c) Zabıta amiri ve itfaiye amiri kadrolarında görev yapanlar, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c) bendinde yer alan kadrolara ve daha alt düzeydeki diğer kadrolara,

ç) Zabıta komiseri ve itfaiye çavuşu kadrolarında görev yapanlar, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara ve daha alt düzeydeki diğer kadrolara,

d) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarında görev yapanlar, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolar ile daha alt düzeydeki diğer kadrolara,

alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları taşımaları kaydıyla, sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler.

(2) Söz konusu personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir."

Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin "başka memurluklardan naklen geçiş" başlıklı 18'inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"(1) Belediye hizmet birimlerinde memur kadrosunda çalışanlardan, itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, 15/A maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e) ve (f) bentlerindeki şartları taşımaları ve 15/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye eri kadrosuna atanabilir."

Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin "kazanılmış hakların saklılığı" başlıklı 46'ncı maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan itfaiye personelinin kazanılmış hakları saklıdır."

Yukarıda bahse konu kanun ve yönetmelikler birlikte ele alındığında; daha önce itfaiye eri olarak çalışıp başka bir kadroya geçenlerin tekrar itfaiye eri kadrosuna atanması İdarenin takdiri ile mümkün olup, atanması halinde 35 yaş şartı istenmeyecektir.

Konu hakkında yukarıda belirtildiği üzere aynı minvalde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iki görüş yazısı (T:19.06.2023-S:6706467 - T: 13.11.2023-S:7884159) bulunmaktadır.

Bu görüşlerin yanında yine "657 sayılı Kanuna tabi itfaiye eri kadrosunda görev yapmakta iken emekli olan personelin tekrar atanması hususunun hizmet gerekleri, personel ihtiyacı gibi hususlar çerçevesinde İdarenizin takdirinde olduğu" yönünde görüşü de bulunmaktadır (T:06.08.2025-S:13161783).