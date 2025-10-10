Ankara CBS'den Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri (BIST 100), haftayı ortalama yüzde 1,27 değer kaybıyla 10.720,36 puandan tamamlarken, yatırımcıların güvenli liman arayışı hızlandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,73 artarak 5 bin 346 liraya çıktı. Döviz piyasasında ise Dolar/TL yüzde 0,34 değer kazanarak yükselişini sürdürürken, Avro/TL yüzde 1,28 değer kaybetti. Yatırım fonlarında kıymetli maden fonları %6,55 ile haftanın en çok kazandıranı oldu.

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,27, avro/TL yüzde 1,28 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,73 ve dolar/TL yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10,654,20 puanı ve en yüksek 10.928,38 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 10.720,36 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 5 bin 346 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,72 yükselişle 36 bin 69 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 716 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,74 artarak 8 bin 955 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 41,8280 liraya çıkarken, avro yüzde 1,28 düşerek 48,3750 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,31 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 6,55 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

