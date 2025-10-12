Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sultanbeyli'de düğün konvoyu nedeniyle trafiği tehlikeye atan sürücülere cezai işlem uygulandığını duyurdu. Yerlikaya, yeni yasaya göre konvoyla yol kapatanların ehliyeti ve araçlarının 60 gün, kritik yollarda ise 120 gün alınacağını belirterek, trafik kurallarına uymanın toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı. Trafik güvenliğinin sağlanması için herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlatan Yerlikaya, bu tür ihlallerin toplumun genel güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Düğün Konvoylarına Yönelik Yaptırımlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sultanbeyli'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza verildiğini açıkladı. Yeni yasaya göre konvoyla yol kapatanların ehliyetine ve araçlarına 60 gün, kritik bölgelerde ise 120 gün el konulacak. Ayrıca, trafik kurallarına uymanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

"Bu görüntüler bize yakışmıyor" diyen Bakan Yerlikaya, bir çiftin en mutlu gününde trafik kurallarının hiçe sayıldığını belirtti. Uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler ve gürültü nedeniyle trafikte ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canların ve evine, işine varmaya çalışanların mağdur edildiğini söyledi. Caydırıcılık ilkesinin trafik kültürünün yerleşmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu 10 araç sürücüsü yakalandı.

yakalandı. Hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

suçundan adli işlem başlatıldı. Düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesi 60 gün geri alınacak, araçları da 60 gün trafikten men edilecek.

geri alınacak, araçları da trafikten men edilecek. Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa; sürücü belgesi 120 gün geri alınacak, araçları da 120 gün trafikten men edilecek.

Toplumsal Sorumluluk Vurgusu

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının sadece bireysel bir sorun olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğunu belirtti. Trafiğin yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alan olduğunu ifade etti. Caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle yapılan ihlallerin azalacağını söyledi.



