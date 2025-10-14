Uzmanı açıkladı: Kar yağışı zirvelerden kent merkezlerine inecek
Görevde yükselme sınavları için online sınav paketleri
Trump: Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas ile konuştum bana silah bırakacaklarını söylediler" ifadelerini kullanarak, "Hamas silah bırakmazsa, onları biz silahsızlandıracağız" dedi.

Haber Giriş : 14 Ekim 2025 23:13, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 23:43
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile görüşmesi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin Güney Amerika ülkesi Arjantin'e 20 milyar dolarlık bir mali destek paketi sağlamayı kabul etmesinden birkaç gün sonra gerçekleşen ziyaretin ardından Arjantin Devlet Başkanı Milei'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Arjantinli mevkidaşını "Arjantin'i Yeniden Büyük Yap" çizgisinde bir siyasetçi olarak tanımladı.

BM'de prompter cihazının kasten kapatıldığını söyledi

Güney Amerika'da birçok ülkenin ABD karşıtı bir tutumdan ABD yanlısı bir tutuma geçtiğini vurgulayan Trump, "Çok sayıda ülke bizim tarafımıza geçiyor. Brezilya lideri ile de çok iyi bir görüşmem oldu. Onunla Birleşmiş Milletler'de (BM) bir araya geldik, ben konuşmamı yapmadan hemen önce. Konuşma yapmak için sahneye çıktım ama bir konuşma metnim olmadığını fark ettim çünkü prompter cihazımı kasten kapatmışlardı. Bu yüzden konuşmayı neredeyse imkansız hale getirdiler. Ama beni susturamadılar" dedi.

Trump, "Prompter cihazını kontrol eden adamın oraya girmesine izin vermediler, buna inanabiliyor musunuz" ifadelerini kullandı.

"Hamas silah bırakmazsa, onları biz silahsızlandıracağız"

Hamas'ın silah bırakma sürecinin ne kadar zaman alacağına yönelik bir soruya cevap veren Trump, "Silah bırakacaklar çünkü bunu yapacaklarını söylediler. Eğer Hamas silah bırakmazsa, biz onları silahsızlandıracağız" dedi.

Bunun nasıl yapılacağı yönündeki soruya Trump, "Bunu açıklamak zorunda değilim" şeklinde cevap verdi. Trump, "Benim oyun oynamadığımı biliyorlar. Tarihi bir şey yaptık, rehineleri geri aldık. Her şeyden önce yapılması gereken şey oydu. Bir şeyi yanlış aktardılar çünkü bize 26 ila 24 ölü rehine olduğu söylendi, bu ifadeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum. Görünüşe göre öyle değil çünkü bahsedilen sayı çok daha az" dedi.

Hamas'ın Gazze'de bazı çetelerle de mücadele ettiğini vurgulayan Trump, "Birkaç çeteyi etkisiz hale getirdiler. Çok kötü, gerçekten çok kötü çetelerdi ve onları ortadan kaldırdılar. Birçok çete üyesini de öldürdüler. Açıkçası bu beni pek rahatsız etmedi, sorun değil" ifadelerini kullandı. Trump, "Eğer silahsızlanmazlarsa, onları biz silahsızlandıracağız. Belki şiddet kullanarak ama sonuçta silahsızlanacaklar" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas ile konuştum bana silah bırakacaklarını söylediler" diyerek, Hamas'ın silahsızlanmasının makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacağını belirtti. Trump, "Hamas ile konuştum" şeklindeki ifadesine ilişkin olarak görüşmenin Steve Witkoff aracılığı ile mi olduğu yönündeki soruya ise, "Ekibim aracılığıyla. En yüksek düzeyden" şeklinde cevap verdi.

"ABD'ye yapılacak yatırım miktarı 18 trilyon dolara ulaştı"

Çin ile ilişkilere ilişkin bir soruya Trump, "Çin konusunda dikkatli olmalıyız. Devlet Başkanı Xi Jinping ile çok iyi bir ilişkim var ama bazen sınanıyor. Çünkü Çin, insanları kullanmayı sever. Ama bizi kullanamazlar. Yine de Çin ile adil bir ilişkimiz var ve bence her şey yoluna girecek. Eğer gitmezse de sorun değil, yapılması gerekeni yazarız. Gelen darbeleri karşılarız" şeklinde cevap verdi.

ABD'nin aldığı birçok darbeye rağmen başarılı olduğunu savunan Trump, "Bence ülke olarak bugüne kadarki en başarılı dönemimizdeyiz. Şu anda ABD'ye yapılacak yatırım miktarı neredeyse 18 trilyon dolara ulaştı, hatta belki aştı bile. Daha önce hiçbir ülkeye, hatta Hindistan veya Çin gibi nüfusu çok daha büyük ülkelere bile bu kadar para yatırılmadı" dedi.

"İspanya'nın cezalandırılması gerekiyor"

İspanya'nın NATO'dan atılması gerektiği iddiasına ilişkin bir soruya Trump, İspanya'nın NATO dahilinde savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı reddetmesiyle ilgili olarak, "Bence bu, NATO'ya karşı son derece saygısızca bir davranış. Hatta yaptıklarından dolayı ticari yaptırım uygulamayı ve onları gümrük tarifeleriyle cezalandırmayı bile düşündüm. Bunu yapabilirim. Gerçekten inanılmaz derecede saygısızca. Tüm NATO ülkeleri arasında bunu söyleyen tek ülke İspanya oldu. Ve bence bu yüzden İspanya'nın cezalandırılması gerekiyor" dedi.

"Putin'in bu savaşı neden sürdürdüğünü anlamıyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile cuma günü Oval Ofis'te yapacağı görüşmenin konusuna ilişkin bir soru alan Trump, "Vladimir (Putin) ile çok iyi bir ilişkim vardı ve çok muhtemelen hala var ama çok hayal kırıklığına uğradım. Neden bu savaşı sürdürdüğünü anlamıyorum. Bu savaş onun için çok kötü oldu. Bir haftada yenmesi gereken bir savaşta dördüncü yılına girecek. Muhtemelen yaklaşık bir buçuk milyon asker kaybetti" dedi.

"Rus ekonomisi bir anda çökecek"

Ukrayna'daki savaşın insan kaybı açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü çatışma olduğunu söyleyen Trump, "Bana sorarsanız, bu savaşı bir şekilde bitirmesi gerekiyor. Şu anda Rusya'da benzin almak için uzun kuyruklar oluşmuş durumda, evet uzun kuyruklar. Bunun olacağını kim düşünebilirdi ki? Ekonomisi bir anda çökecek. Fakat onun iyi olduğunu görmek isterim. Vladimir Putin ile çok iyi bir ilişkim vardı ama bu savaşı bitirmek istemiyor ve bence bu, onları çok kötü gösteriyor" dedi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in silah ve özellikle Tomahawk füzeleri talebinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

