Tuzla'da tersanede patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2025 15:32, Son Güncelleme : 15 Ekim 2025 15:44
