Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler

Para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki güçlü yükselişin 1972-1978 yılları arasındaki döneme benzediğini belirtti. Yıldırımtürk, altındaki bu yükselişin "bir balon değil, yeni sistemin teminatı haline gelme" süreci olduğunu vurguladı. Yatırımcılara tavsiyede bulunan Yıldırımtürk, al-sat yapılmamasını, altın alımının birikimin %40'ı ile sınırlı tutulmasını ve orta-uzun vadeli beklenmesini önerdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 08:05, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 08:31
Yazdır
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler

Altın fiyatları aldı başını gidiyor. Dünyada altına hücum başlarken, birçok ülke külçe satışlarını durdurdu.

Altın kuyruklarına dikkati çeken para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yükselişin 1972 ve 1978 yılları arasında yaşanan yükselişe benzediğini belirterek bunun bir balon olmadığını, fiyatların nerede durabileceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Yıldırımtürk, "Altın fiyatlarını 1972-1978 yılları arasındaki gelişmelerle değerlendirmek gerekir. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası rezervlerinde ne kadar altın varsa, o kadar dolar basabiliyordu. Ancak bu sistem 1972'de terk edildi ve dolar, altın karşılığı olmayan bir para birimi haline geldi. İşte o andan itibaren altın, petrol kriziyle de birlikte 35 dolardan 850 dolara kadar yükseldi. Yani 6 yılda 23 kat artış yaşandı. Bugünkü hareket de o döneme çok benziyor. Artan jeopolitik riskler, ticaret savaşları, Trump'ın ikinci döneminde zayıf dolar hedefi, küresel para sisteminde yeni bir kırılmaya yol açıyor. Asya ülkeleri ve Avrupa'daki merkez bankaları, rezervlerini dolar yerine altınla güçlendirmeye başladı. Bu tablo, altının sadece yatırım aracı değil, yeni sistemin teminatı haline geleceğini gösteriyor. Bu da piyasada ciddi bir talep oluşturdu. Hatta şu anda yalnızca merkez bankaları değil, bireyler de altın alıyor. Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da insanlar tıpkı bizim vatandaşlarımız gibi kendi paralarının değerini koruyabilmek için altına yönelmiş durumda" dedi.

ALTIN SATMAK İSTEYEN AZ, ALMAK İSTEYEN ÇOK

2023 yılında altın ithalatında getirilen kotayla dış ve iç piyasada fiyat farkının arttığını belirten Yıldırımtürk, "İç ve dış piyasadaki fark şu anda 4-5 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu fark, iç piyasada fiyatların yüksek kalmasına yol açıyor. Çünkü arz sınırlı, talep ise hala çok güçlü. Altın satmak isteyen az, almak isteyen çok. Vatandaşın altına ilgisi yalnızca kuyumcularda değil, finansal sistemde de arttı. Kur Korumalı Mevduat sisteminden ayrılanların alımı ve BES fonlarında bile altına ciddi geçişler var. Hatta bazı yatırımcılar, doğrudan fiziki olarak altın almayı tercih ediyor. Altındaki yükseliş bir balon değil. Çünkü bu hareketin temelinde küresel bir parasal dönüşüm yatıyor, bu dönüşüm gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

AL SAT YAPMAYIN

Altın yatırımına yönelen vatandaşlara dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Yıldırımtürk şunları kaydetti: Bence vatandaş altın almaya devam etmeli. Çünkü altının nerede duracağı belli değil. Ama orta ve uzun vadeli olmalı. 'Şuradan hemen alayım, buradan kazanayım' diyenlere tavsiye etmiyoruz. Altı ay, bir sene ve daha uzun bekleyecek olanlar buradan altın alabilirler fakat birikimlerin hepsine altın alınmamalı. Yüzde 40'ı altın olmalı, yüzde 30'u yine aynı şekilde orta ve uzun vadeli olarak hisse senedi pozisyonu olabilir. Çünkü ne olacağı belli olmayan bu altın, olası bir kısa süreli düzeltmede mevcut fiyatlardan daha aşağı fiyatlardan alma imkanı da doğabilir. Piyasada her zaman altın var. 'Altın yok', 'işte sahte altın var' demeyle vatandaşın alım iştahını kırmak mümkün değil. Vatandaş elindeki parasını korumak için çaba gösteriyor. Yıldırımtürk, gümüşte ise Kasım ayında geri çekilme olabileceği konusunda uyardı.

CEMAL EMRE KURT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber