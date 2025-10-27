'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "casusluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada tutuklandı. İddialara göre, 2019 seçimlerinde seçmen verileri ve özel yazışmalar kullanılarak yabancı istihbarat birimlerine analiz ve rapor aktarımı yapıldığı ileri sürülüyor. Şüpheli ifadelerinde konuyla ilgileri olmadığını savunan taraflar, suçlamaları reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "casusluk soruşturması" kapsamında, daha önce yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturmanın odağında "dijital ordu" iddiası

Savcılık dosyasına göre, 2019 İstanbul seçimleri sürecinde belediyeye ait bazı veri tabanlarının ve seçmen analizlerinin dış bağlantılı kişilerle paylaşıldığı ileri sürüldü.

İddialarda, "Wickr Me" adlı şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan yazışmalarda "Mr. Mayor", "Ekrem Başkan" ve "150 bin kişilik dijital ordu" gibi ifadelerin geçtiği belirtildi.

Bu yazışmaların, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan ile soruşturmanın diğer şüphelisi Hüseyin Gün arasında geçtiği ve seçim sürecinde ABD merkezli bir siber analiz firmasından destek alındığı iddia edildi.

Özel'den İmamoğlu'nun 'casusluk' suçundan tutuklanmasına tepki

"Casusluk suçlaması bütün hayatıma hakarettir"

İfadesinde, Hüseyin Gün isimli şahsı yalnızca "tebrik ziyareti" kapsamında tanıdığını belirten İmamoğlu, "Wickr Me uygulamasını ilk kez duydum. Bu yazışmalarla hiçbir ilgim yok. Hakkımdaki suçlamalar akla mantığa aykırı. Roma'yı benim yaktığım daha gerçekçidir" dedi.

İmamoğlu ayrıca, "Casusluk suçlaması vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Hayatım boyunca ülkesine hizmet etmiş bir siyasetçi olarak böyle bir iddiayı kabul etmem mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Necati Özkan ve Merdan Yanardağ da tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Necati Özkan ve Merdan Yanardağ da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Hüseyin Gün ve başka dosyalardan tutuklu bulunan Melih Geçek ise ifadelerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Hakimlik kararında, "şüphelilerin dijital delillerin karartılma ihtimali" ve "yabancı istihbarat unsurlarıyla temasa geçme riski" gerekçeleriyle tutuklamanın uygun görüldüğü belirtildi.

"15 günlük bir temasla seçim yönlendirmesi akla uygun değil"

İmamoğlu, sorgusunda söz konusu iddiaları reddederek "Hayatımda duyduğum en saçma iddialardan biri bu. 15 günlük bir temasla 7 ay süren bir kampanyanın yönlendirilmesi mümkün değildir" dedi.

Ayrıca, "150 bin kişilik dijital ordu" ifadesinin İstanbul Gönüllüleri'ni kastetmiş olabileceğini ama yazışmalarla ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Siyasi yankılar

Gözaltı ve tutuklama kararlarının ardından muhalefet kanadından tepkiler geldi. CHP'li bazı isimler, "Siyasi intikam operasyonu" yorumunda bulunurken, iktidar cephesi "devlet sırlarının sızdırılmasına dair ciddi deliller bulunduğunu" savundu.

İçişleri Bakanlığı ise soruşturmanın "siyasi değil, teknik ve adli delillere dayandığını" belirtti.

