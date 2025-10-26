Amasya'da cezaevinde gıda zehirlenmesi: 6'sı hastanede

Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 10 mahkum zehirlendi. İlk müdahaleleri revirde yapılan tutuklulardan 6'sı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Cezaevinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan 10 mahkuma gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire kaldırıldı.

6 MAHKUM HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Tedbir ile teşhis amacıyla ilk etapta 4, sonra da 2 mahkum ambulanslar ve jandarma ekipleri eşliğinde Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, 2'sinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Olayın neden meydana geldiği araştırılıyor.



