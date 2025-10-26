ÖSYM, dava sonrasında çifte doğrulama ve SMS ile bilgilendirme getiriyor

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

ÖSYM, dava sonrasında çifte doğrulama ve SMS ile bilgilendirme getiriyor

NTV'de yer alan habere göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih listesinin haberi olmadan değiştirildiğini söyleyen adaya yeniden yerleştirme hakkı verdi. Kurum, sisteme dışarıdan bir müdahale olmadığını açıklamıştı ancak mahkeme adayı haklı buldu. Tercih listelerinin güvenliği için de yeni çalışma gündemde.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 09:57, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 10:00
Yazdır
ÖSYM, dava sonrasında çifte doğrulama ve SMS ile bilgilendirme getiriyor

Tercihlerinin değiştirildiğini söyleyen üniversite adayının mağduriyeti giderildi. ÖSYM adaya yaptığı ilk listeye göre yerleştirme hakkı verdi.

"ÖSYM sistemine dışardan müdahale mi var?" sorusunu gündeme getiren olay İzmir'deki adayın şikayetiyle başlamıştı.

YKS sayısal alanda ayısal alanında 23 bin 7 sıralama yapan aday devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinden oluşan bir tercih listesi yapmış ancak ertesi sabah sisteme girdiğinde tercihlerinin değiştiğini, yazmadığı özel üniversitelerin yaşlı bakım bölümlerinin yazılmış olduğunu görmüştü. ÖSMY'ye dilekçe veren aday Ankara 24. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Haberin yayınlanmasının ardından açıklama yapan ÖSYM, sistemlere bir sızıntı olmadığını belirtmişti.

Açıklamada adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluklarında olduğu, geçmişte de adayların şifrelerini paylaşmaları nedeniyle benzer sorunların yaşandığı belirtilmişti. Mağdur adayın listesinin nasıl değiştiğine ilişkin inceleme sürüyor.

Ancak mahkeme kararı kendilerine ulaşınca ÖSYM harekete geçti. Aday eğer tercih listesinde puanı yeten bir program varsa bu programa yerleştirilecek. Programın kontenjanı dolduysa bu aday için ek kontenjan açılacak.

NTV'de yer alan habere göre; ÖSYM kaynakları, 3 adayın daha benzer bir iddiayla hukuki süreç başlattığını paylaştı, benzer bir karar çıkması durumunda bu 3 aday için de aynı uygulamanın yapılacağını bildirdi. ÖSYM benzer sorunların önüne geçmek için de çalışma başlattı.

Sisteme girerken çifte doğrulama istenmesi, tercih değişimi yapılınca adaylara SMS ile bilgilendirme yapılması gibi seçenekler masada.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber