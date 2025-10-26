ÖSYM, dava sonrasında çifte doğrulama ve SMS ile bilgilendirme getiriyor

Tercihlerinin değiştirildiğini söyleyen üniversite adayının mağduriyeti giderildi. ÖSYM adaya yaptığı ilk listeye göre yerleştirme hakkı verdi.

"ÖSYM sistemine dışardan müdahale mi var?" sorusunu gündeme getiren olay İzmir'deki adayın şikayetiyle başlamıştı.

YKS sayısal alanda ayısal alanında 23 bin 7 sıralama yapan aday devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinden oluşan bir tercih listesi yapmış ancak ertesi sabah sisteme girdiğinde tercihlerinin değiştiğini, yazmadığı özel üniversitelerin yaşlı bakım bölümlerinin yazılmış olduğunu görmüştü. ÖSMY'ye dilekçe veren aday Ankara 24. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Haberin yayınlanmasının ardından açıklama yapan ÖSYM, sistemlere bir sızıntı olmadığını belirtmişti.

Açıklamada adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluklarında olduğu, geçmişte de adayların şifrelerini paylaşmaları nedeniyle benzer sorunların yaşandığı belirtilmişti. Mağdur adayın listesinin nasıl değiştiğine ilişkin inceleme sürüyor.

Ancak mahkeme kararı kendilerine ulaşınca ÖSYM harekete geçti. Aday eğer tercih listesinde puanı yeten bir program varsa bu programa yerleştirilecek. Programın kontenjanı dolduysa bu aday için ek kontenjan açılacak.

NTV'de yer alan habere göre; ÖSYM kaynakları, 3 adayın daha benzer bir iddiayla hukuki süreç başlattığını paylaştı, benzer bir karar çıkması durumunda bu 3 aday için de aynı uygulamanın yapılacağını bildirdi. ÖSYM benzer sorunların önüne geçmek için de çalışma başlattı.

Sisteme girerken çifte doğrulama istenmesi, tercih değişimi yapılınca adaylara SMS ile bilgilendirme yapılması gibi seçenekler masada.