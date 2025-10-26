Terörsüz Türkiye sürecinde bugüne kadar neler yaşandı?

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor.

Terör örgütü PKK, Türkiye'den çekildiğini açıkladı.

PKK, daha önce fesih kararını açıklayıp silahlarını yakmıştı.

Peki bugüne nasıl gelindi? İşte gün gün yaşananlar...

PKK Türkiye'den tamamen çekiliyor: Karar bugün açıklanacak

GÜN GÜN TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

BAKIRHAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ ÇAĞRISI YAPTI

26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı.

İMRALI'DA İLK GÖRÜŞME VE SİYASİ PARTİLER TURU

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti.

Bu süreçte heyet, siyasi partilere de peş peşe ziyaretler gerçekleştirdi.

HEYET KUZEY IRAK'I ZİYARET ETTİ

Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

ÖCALAN ÇAĞRI YAPTI

27 Şubat'a gelindiğinde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, İmralı'dan "Örgütü feshedin." çağrısını yaptı.

Öcalan'ın çağrısından sonra 1 Mart günü terör örgütü "Ateşkes ilan ediyoruz." açıklamasını yaptı.

HEYET ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan günü DEM Parti heyetini kabul etti.

MAYISTA FESİH KARARI ALINDI, TEMMUZDA SİLAHLAR YAKILIDI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladı.

12 Mayıs'a gelindiğinde terör örgütü fesih ve silahlarını teslim etme kararı aldığını açıkladı.

11 Temmuz günü PKK'lı bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etti.



