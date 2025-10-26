PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Terörsüz Türkiye sürecinde bugüne kadar neler yaşandı?

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Terör örgütü PKK, Türkiye'den çekildiğini açıkladı. Peki bugüne nasıl gelindi? İşte gün gün yaşananlar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 10:09, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 10:19
Yazdır
Terörsüz Türkiye sürecinde bugüne kadar neler yaşandı?

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor.

Terör örgütü PKK, Türkiye'den çekildiğini açıkladı.

PKK, daha önce fesih kararını açıklayıp silahlarını yakmıştı.

Peki bugüne nasıl gelindi? İşte gün gün yaşananlar...

PKK Türkiye'den tamamen çekiliyor: Karar bugün açıklanacak

PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı

GÜN GÜN TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

BAKIRHAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ ÇAĞRISI YAPTI

26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı.

İMRALI'DA İLK GÖRÜŞME VE SİYASİ PARTİLER TURU

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti.

Bu süreçte heyet, siyasi partilere de peş peşe ziyaretler gerçekleştirdi.

HEYET KUZEY IRAK'I ZİYARET ETTİ

Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

ÖCALAN ÇAĞRI YAPTI

27 Şubat'a gelindiğinde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, İmralı'dan "Örgütü feshedin." çağrısını yaptı.

Öcalan'ın çağrısından sonra 1 Mart günü terör örgütü "Ateşkes ilan ediyoruz." açıklamasını yaptı.

HEYET ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan günü DEM Parti heyetini kabul etti.

MAYISTA FESİH KARARI ALINDI, TEMMUZDA SİLAHLAR YAKILIDI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladı.

12 Mayıs'a gelindiğinde terör örgütü fesih ve silahlarını teslim etme kararı aldığını açıkladı.

11 Temmuz günü PKK'lı bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakarak imha etti.


