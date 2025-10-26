Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü; cezaevinden kaçtı, İstanbul'da yakalandı

Kağıthane'de 5 Temmuz 2021'de meydana gelen olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uzman Çavuş Yıldırım Gaziantep'te toprağa verilirken, yargılamanın ardından Gizem Erdoğan'a 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

ELAZIĞ YARI AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

İstanbul'da cezaevinde bulunan Gizem Erdoğan, 2025 yılının Temmuz ayında Elazığ'a sevk edildi. Burada kaldığı yarı açık cezaevinden firar eden hükümlü, o tarihten bu yana polis tarafından aranıyordu.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Erdoğan'ın İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlünün Kartal'da bir evde saklandığı tespit edildi.

Eve düzenlenen baskında Gizem Erdoğan gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Erdoğan, çıkarıldığı adliyede tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



