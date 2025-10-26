Her gün 30 bin yeni icra dosyası

Bu yılın başından itibaren icra dairelerine 8,5 milyondan fazla yeni dosya girdi ve toplam dosya sayısı 25 milyona yaklaştı. Bankaların takibe aldığı borç tutarı ise 515 milyar lirayı aşarak tarihi bir rekor kırdı.

8 milyon 510 bin 402 yeni dosya sisteme girdi

BirGün'ün aktardığı UYAP verilerine göre, ülkedeki icra ve iflas dosyalarının toplamı 25 milyon sınırına dayandı. Her gün ortalama 30 bin yeni dosya yurt genelinde işlem görmeye devam ediyor.

UYAP'ın 25 Ekim tarihli istatistiklerine göre icra dairelerinde kayıtlı dosya sayısı 24 milyon 773 bin 38'e ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 22 milyon 992 bin 248'di. Böylece yılbaşından bu yana 8 milyon 510 bin 402 yeni dosya sisteme girdi.

5 bin 751 yeni dosya daha icra dairelerine eklendi

Sadece ekim ayında dosya sayısı 117 bin 550 artarken, 24 Ekim Cuma günü 29 bin 553 yeni dosya açıldı. Hafta sonu dahi artış sürdü; 25 Ekim Cumartesi günü 5 bin 751 yeni dosya daha icra dairelerine eklendi.



