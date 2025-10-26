Türk füzeleri bölgesel hakimiyeti değiştirebilir

Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ana sayfaHaberler Dünya

Türk füzeleri bölgesel hakimiyeti değiştirebilir

Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle Türkiye, savunma sanayiinde bağımsızlık yolunda dev adımlar atıyor. Menzil artışıyla Ege ve Akdeniz'de hava üstünlüğü Türkiye'nin eline geçebilir. Yunanistan'ın dikkatle izlediği bu gelişme, bölgesel dengeleri sarsacak nitelikte!

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 14:19, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 14:21
Yazdır
Türk füzeleri bölgesel hakimiyeti değiştirebilir

Türk savunma sanayii, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Yunanistan merkezli Pentapostagma'nın haberine göre, Türkiye'nin geliştirdiği Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri Atina tarafından yakından takip ediliyor. Site, TÜBİTAK SAGE'nin yürüttüğü GÖKTUĞ programı çerçevesinde test edilen bu sistemlerin, Çin menşeli PL-15 teknolojisine ulaşılması halinde menzil açısından genişleyebileceğini ve bunun Ege ile Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğü dengesini etkileyebileceğini yazdı.

Pentapostagma, Türkiye'nin bu adımını "bölgesel dengeleri değiştirebilecek stratejik bir hamle" olarak nitelendiriyor. Haberde, Ankara'nın ABD yapımı AIM-9X Sidewinder ve AIM-120 AMRAAM gibi sistemlere olan bağımlılığı azaltma ve savunma sanayinde özerklik sağlama hedefi vurgulanıyor.

Bozdoğan kısa menzilli, kızılötesi görüntüleme arayıcı başlık ve itki yönlendirme sistemiyle yakın hava muharebelerinde yüksek manevra kabiliyeti sunduğu; menzilinin yaklaşık 20-30 kilometre olduğu aktarılıyor. Gökdoğan ise aktif radar arayıcı başlıkla donatılmış, 65 kilometreyi aşan menzile sahip bir görüş ötesi (BVR) füze ve doğrudan vuruş kabiliyeti taşıyor.

Pentapostagma ayrıca Ankara'nın uzun vadede bu füzelerin menzilini 400 kilometreye kadar çıkarmayı ve ramjet tipi motor teknolojisini entegre etmeyi hedeflediğini öne sürüyor. Haberde, bu adımın Türkiye'yi Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin füze programlarıyla daha yakın bir seviyeye taşıyabileceği iddia ediliyor.

Site, Türkiye'nin savunma ihracatında Azerbaycan, Pakistan, Katar ve Malezya gibi pazarlara odaklandığını ve Bozdoğan ile Gökdoğan'ın ihracat listesinde ön sırada yer almasının beklendiğini kaydediyor. Bununla birlikte, söz konusu füzelerin operasyonel güvenilirliği hakkında kesin bir yargıya varılmadığı, fakat Türk savunma sanayii için önemli bir stratejik atılım olduğu vurgulanıyor.

Pentapostagma haberi, eğer Bozdoğan ve Gökdoğan Çin teknolojik seviyesine ulaşırsa menzil artışıyla birlikte Türkiye'nin Ege ve Güneydoğu Akdeniz'de hava üstünlüğünde ciddi bir etkiye sahip olabileceğini belirterek sonlandırıyor. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda savunma sanayisine verdiği yoğun öneme dikkat çekiliyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber