Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti

Tarım ve Orman Bakanlığı personeli 110 bin TL maaş promosyonu alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personelin maaş promosyonu için Zİraat Bankası ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

İmzalanan anlaşmaya göre çalışanlar 95 bin TL nakit, 15 bin TL de para puan olmak üzere 110 bin TL promosyon alacak.

Ödemeler 16 Kasım'da çalışanların hesabına yapılacak.



