Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.49'da meydana gelen deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 15:00, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 15:30
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Hani ilçesi olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre; saat 14.49'da meydana gelen deprem, 13,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çevre ilçelerde panik yaratan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.