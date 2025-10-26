Casusluk soruşturmasında Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı

Hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden Merdan Yanardağ'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek'in de ifadeleri alınmaya başlandı. Merdan Yanardağ'ın soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı.

'HÜSEYİN GÜN'Ü SEHER ALAÇAM'IN YANINDA GÖRMEMLE TANIDIM'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Yanardağ, "Hüseyin Gün'ü ifademde bahsettiğim Seher Alaçam'ın yanında görmemle tanıdım. Kendisi ile Alaçam'ın Yeniköy'deki evine ziyaret etmeye gittiğim zamanlarda görüşürdüm. Tahmini 5-7 kez bu şekilde görüşmüşümdür. Seher Hanım'ın ölümü üzerine başsağlığı dilemek amacıyla yine Seher Hanım'ın Yeniköy'deki evinde kendisini görmüştüm. Bu görüşmelerde kendisi ile siyasi gündeme dair konuşmalar yapıyorduk. Kendisi siyasi konulara herkes gibi ilgiliydi. Tanışmış olduğumuz dönem 2022-2023 yılları olduğu için genellikle 2023 seçimleri ile alakalı konuşuyorduk. Görüşmelerimizde Hüseyin'in Seher Hanım'ın manevi oğlu olduğunu bilmiyordum, öz oğlu olduğunu biliyordum. Hatta kendisini 'Hüseyin Gün Alaçam' olarak iki isimli olarak biliyordum. Bu yüzden 'Gün'ün soyadı olduğunu mevcut soruşturma kapsamındaki ifademde bana söylenilmesi üzerine öğrendim. Hüseyin ve Seher Hanım aynı evde yaşamaktaydı. Benim görüşmelerimde Hüseyin Seher Hanım'a 'momy' şeklinde hitap ederdi. Öz annesi olduğunu düşünmem çok normal. Seher Hanım hayatta iken Tele 1 kanalına kurumsal olarak yardım amacıyla elden maddi yardımda bulunduğu doğrudur. Bu yardımlar da küçük miktardadır. Bu yardımlar muhasebeleştirilip kayıtlara geçer. Anormal bir durum yoktur. Seher Hanım'ın oğlu Ümit'i ise bir defa Seher Hanım'ın ricası üzerine aradım. Seher Hanım bana özel hayatı ile ilgili bir mesele için tavsiyede bulunmamı istedi. Bunun üzerine kendisini aradım. Bu tarihten sonra o da beni arada aradı. Bir defasında ise Seher Hanım'ın başsağlığı için Seher Hanım'ın evine gittiğimde Hüseyin'in yanında gördüm" şeklinde konuştu.

'HÜSEYİN GÜN'DEN BUGÜNE KADAR PARA ALMADIM'

Merdan Yanardağ ifadesinde, "Hüseyin Gün'den bugüne kadar hiçbir ad altında para almadım. Ya ben yanlış hatırlıyorum ya da kendisi yanlış hatırlıyor. Annesi olarak gördüğü Seher Hanım'ın küçük maddi yardımları olurdu. İfadesinde bahsettiği faaliyetleri ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Necati Özkan ile alakası nedir bilmiyorum. Görüşmelerinde Necati Özkan'dan bahsettiği hiç olmamıştır. Siyasi espiyonaj faaliyeti yürüttüğü ile ilgili hiçbir izlenimim olmadı. Bu konuda hiç şüphelenmedim. Söylemleri de doğal ve diğer izleyicilere benzer tepkileri içeriyordu. Hüseyin Gün'ün benim ile ilgili neden bu şekilde beyanda bulunduğunu bilemiyorum. Gün benim tanıdığım kadarıyla iftiracı ve yalancı bir karakterde olmadığını düşünüyorum. Benimle bir husumeti yoktur. Bu konudaki tek akla yatkın cevap ya onun ya benim yanlış hatırlıyor olabileceğimizdir. Yani Hüseyin'den para alma konusundaki iddialar ile ilgili doğru ya da yanlış şeklinde bir cevabım yoktur. Her ne kadar kendisi ile olan mesajlarımız soruşturma dosyasına kendisinden talimat aldığım şeklinde suçlamaya dönüşmüş ise de kendisi ile olan yazışmalarım normal bir izleyici ile olan aramdaki sıradan bir yazışmadır. Bu şekilde birçok izleyici bana tepkilerini ve önerilerini ifade eder" dedi

'GÜN'ÜN YABANCI İSTİHBARAT ÇALIŞANLARI İLE ŞİRKET ORTAĞI OLMASINA ŞAŞIRDIM'

Yanardağ ifadesinde, "Bu şahıs ile savcılığınız ile paylaşamayacağım herhangi bir sırrım yoktur. Ben sol görüşlü, yurtsever bir gazeteciyim. Hüseyin Gün ile ilgili bana bahsetmiş olduğunuz soruşturma kapsamında olan bilgi ve ifade tutanağı üzerine karşılaştığım profile şaşkınım. Hüseyin benim ile olan iletişiminde bu tarz izlenim vermemişti. İzleyici ve gazeteci sınırlarını aşmadı. Özellikle yabancı istihbarat servisi çalışanları ile şirket ortağı olmasına çok şaşırdım. Ancak bugün geriye dönüp baktığımda da Hüseyin'in benim ile olan ilişkisinin bu faaliyetleri dışında olduğunu düşünüyorum. İstemeden de olsa herhangi bir espiyonaj faaliyetine alet olduğumu da düşünmüyorum" dedi.