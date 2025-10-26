Ankara'da aynı şüpheliden 2 ayrı silahlı saldırı: 1 ölü
Ankara'da aynı şüphelinin iki farklı adreste düzenlendiği silahlı saldırılarda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 19:41, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 19:39
Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi Kaman Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurulan Fikret T. ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Aynı şüpheli, kısa bir süre sonra Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi 8. Cadde'de Gazi K'ye de silahlı saldırı düzenledi.
Ağır yaralanan Gazi K, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.