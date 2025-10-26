Ankara'da aynı şüpheliden 2 ayrı silahlı saldırı: 1 ölü

Aynı şüpheli, kısa bir süre sonra Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi 8. Cadde'de Gazi K'ye de silahlı saldırı düzenledi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi Kaman Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurulan Fikret T. ağır yaralandı.

