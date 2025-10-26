Fuat Oktay 'Doğru Adım' dedi, ama sonrası için 3 kritik şartı sıraladı

Terör örgütü PKK'nın "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde silahlı kadrolarını çektiğini açıklaması, siyasetin ana gündem maddesi haline geldi. Konuya ilişkin ilk kapsamlı değerlendirme, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'dan geldi.

"Bu Bir Adımdır, Ama Yetmez"

Sosyal medya hesabından (X) bir açıklama yapan Oktay, çekilme kararının "iç cephemizi güçlendirmeye yönelik doğru yönde atılmış bir adım" olduğunu belirtti. Ancak Oktay, bu gelişmenin nihai çözüm için yeterli olmadığını net bir şekilde vurgulayarak asıl beklentilerini dile getirdi: "Daha ileri-adım beklentimiz var."

Ankara'nın Beklediği 3 Nihai Adım

Fuat Oktay, Türkiye'nin terör sorununu kökten çözmesi için örgütün atması gereken 3 kritik ve geri dönüşü olmayan şartı şöyle sıraladı:

Fesih: Terör örgütünün, kendisini tüm katmanlarıyla feshetmesi.

Silahsızlanma: Örgütün, tüm silahlarından arındırılması.

Lağvetme: Farklı ülkelerdeki tüm faaliyetlerini geri dönüşü olmayacak şekilde lağvetmesi.

"Kazanan Tüm Türkiye Olacaktır"

Oktay, bu nihai adımların gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak sonucun, ülkenin birliği ve bütünlüğü adına tarihi önem taşıyacağını belirtti. Oktay, sözlerini birleştirici bir mesajla tamamladı:

"Bu sonucun kazananı tüm Türkiye olacaktır; Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle..." İfadelerini kullandı.