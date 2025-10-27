Kartalkaya faciasında 3'üncü duruşma

'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kartalkaya faciasında 3'üncü duruşma

36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 07:35, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 07:42
Yazdır
Kartalkaya faciasında 3'üncü duruşma

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü duruşmas bugün görülecek.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda özel olarak oluşturulan salonda görülen davada, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de olduğu 20'si tutuklu 32 sanık bulunuyor.

7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada, sanık savunmaları alınmıştı. Celselerde yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılar da söz almıştı. İkinci durşmada ise savcı 21 saylafık mütaalasını okumuştu. Tutuksuz yargılanan sanıklardan otelin muhasebe müdür yardımcısı Mehmet Salun'un tutuklanmıştı.

Bugün aynı salonda görülecek üçüncü duruşmada taraflar esas hakkındaki savunmalarını yapacak.

CEZA TALEPLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği, bilirkişi ve adli raporlar ile yangının çıkış şekli ve sürecine yer verilen 21 sayfalık mütalaada, 10 sanık hakkında iddianamedeki ceza taleplerinde değişiklik yapıldı.

Mütalaada, tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir hakkında iddianame doğrultusunda 78 kez "olası kastla öldürme" iddiasıyla 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" iddiasıyla 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri Acar'ın ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapsi istendi.

Mütalaada, haklarında "olası kastla öldürme", "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" iddiasıyla dava açılan şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun'un "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Mütalaada, teknik personel Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen'in, iddianamedeki gibi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla iddianame düzenlenen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" iddiasıyla 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulan mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber