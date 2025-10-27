Güven endeksi perakende sektöründe arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekimde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,3 azalarak 110,7, inşaat sektöründe yüzde 5,3 azalışla 83,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 artarak 113,2 değerini aldı.

Hizmet sektöründe ekimde geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,4 ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 5,9, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,9 ve mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,8 arttı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 5,7, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,9 düştü.