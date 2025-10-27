662 bin vatandaş Aile Yılı indiriminden faydalandı
Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri aileler, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçtu, bu kapsamda 2025'in ilk 9 ayında 662 bin 499 vatandaş indirimden faydalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 11:07, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 11:08
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, THY'nin avantajlı biletleriyle, ailelerin gökyüzünde de birlikte olduğu belirtildi.
Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri ailelerin, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçtuğu aktarılarak, 2025'in ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşın faydalandığı kaydedildi.