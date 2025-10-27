Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 kişi yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 12:10, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 12:32
Osman K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 20 ACM 425 plakalı midibüs, Yeşilkavak köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 23 işçi, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.