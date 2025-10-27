Farklı suçlardan aranan 4 şüpheli, Sakarya'da saklandıkları bungalovda yakalandı

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, farklı suçlardan aranan şüphelilerin ilçedeki bir bungalovda saklandıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar B.A, B.K, D.K. ve F.A'nın üst ve adres aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli D.K'nin "askeri kanuna muhalefet", B.A'nın "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan, F.A'nın ise 16 Eylül'de Tekirdağ'da "öldürmeye teşebbüs" ile 27 Eylül'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da işyeri ile araca el bombalı eylem düzenleme suçlarından arandığı belirlendi.

İşlemleri tamamlanan zanlılardan B.A. adli makamlarca salıverilirken, B.K. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi, D.K. ve F.A. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.