Elektrik üretimi ağustosta arttı

'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma
'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrik üretimi ağustosta arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 32 milyon 307 bin megavatsaat oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 15:25, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 15:23
Yazdır
Elektrik üretimi ağustosta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 27,4'ü doğal gaz, yüzde 22,7'si ithal kömür, yüzde 14,1'i rüzgar, yüzde 13,9'u hidrolik ve yüzde 11,5'i linyit santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 32 milyon 307 bin megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 3,9 artarak 28 milyon 661 bin 392 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 34'ü sanayi, yüzde 27,7'si mesken ve yüzde 27,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 51 milyon 415 bin 76'ya ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 6, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2,2 mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,2 artarak 98 bin 613 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 24,6'sını doğal gaz, yüzde 24,2'sini barajlı hidroelektrik, yüzde 13,9'unu rüzgar, yüzde 10,6'sını ithal kömür ve yüzde 10,4'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber