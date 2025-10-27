GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
Ekonomi

Kartlı ödemelerde tarihi yükseliş: Her 5 mağaza içi ödemeden 4'ü temassız

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Eylül 2025 verilerini yayınladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 2 trilyon 189,2 milyar lira oldu. Toplam kart sayısının 462,7 milyona ulaştığı eylül ayında, ödemelerin 1 trilyon 857,5 milyar liralık büyük bölümü kredi kartlarıyla yapıldı. Kartlı ödeme sayılarındaki artışla birlikte dijitalleşme de hız kesmedi; mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak gerçekleşirken, internetten kartlı ödemelerin tutarı ise yıllık bazda yüzde 56 artışla 669,8 milyar liraya yükseldi.

Kartlı ödemelerde tarihi yükseliş: Her 5 mağaza içi ödemeden 4'ü temassız

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla eylülde yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 2 trilyon 189,2 milyar lira oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de kart sayıları kredi kartında 139,1 milyon, banka kartında 217,2 milyon ve ön ödemeli kartta 106,4 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayına göre kredi kartı sayısı yüzde 9, banka kartı sayısı yüzde 13, ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 arttı. Toplam kart sayısı yıllık yüzde 9 artışla 462,7 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla eylülde yapılan ödemelerin toplam tutarı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 2 trilyon 189,2 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 857,5 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 317 milyar lirasında banka kartları, 14,7 milyar lirasında ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartıyla ödemeler eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52, banka kartıyla ödemelerde yüzde 58 artarken, ön ödemeli kartlarla ödemeler yüzde 49 azaldı.

Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla eylülde yapılan toplam ödeme sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 1 milyar 764,6 milyona yükseldi.

Ödemelerin 1 milyar 19,1 milyonu kredi kartları, 689,4 milyonu banka kartları, 56,1 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Geçen yılın aynı ayına göre ödeme sayıları, kredi kartlarında yüzde 12, banka kartlarında yüzde 25 artarken, ön ödemeli kartlarla ise yüzde 52 azaldı.

İnternetten kartlı ödemelerin tutarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 669,8 milyar liraya yükseldi. İnternetten kartlı ödemelerin toplam ödemelerin içindeki payı ise yüzde 30 oldu. İnternetten kartlı ödemelerin sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 231,1 milyona yükselirken, bu rakam toplam ödemelerin yüzde 13'ünü oluşturdu.

Kartlarla temassız ödeme sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 1 milyar 192,8 milyona yükseldi. Aynı aydaki temassız ödeme tutarı ise yüzde 56 artarak 716,1 milyar lira oldu. Eylül ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü ise temassız gerçekleşti.

