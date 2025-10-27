Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,9660 41,9670 41,9170 41,9180 Avro 48,8220 48,8230 48,8500 48,8510 Sterlin 56,0070 56,0170 55,9860 55,9960 İsviçre frangı 52,8100 52,8200 52,7130 52,7230 ANKARA ABD Doları 41,9360 42,0160 41,8870 41,9670 Avro 48,7820 48,8620 48,8100 48,8900 Sterlin 55,9470 56,1570 55,9260 56,1360