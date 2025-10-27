Kurtulmuş: Bu sefer süreci zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Balıkesir'deki temasları kapsamında Öğretmenevi'nde STK temsilcileriyle buluşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli bir kavşak noktasından geçtiğini hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Her gün daha fazla da dünyanın ne kadar önemli bir geçiş sürecinde olduğunu yeni olaylarla daha yakından anlamış oluyoruz. Dünya ekonomik olarak, siyasi olarak güç dengeleri bakımından belki de uzun yıllar boyunca görmediği kadar büyük bir türbülansın içinde, büyük bir değişim sürecinin içerisinde. Tabiri caizse yeni bir altüst oluşun içerisindedir" dedi.

Türkiye'nin yarım asırdır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye'nin yaklaşık 50 yılı terörle geçmiştir. Cumhuriyetimizin hemen hemen yarısı terör belasıyla geçmiştir. Bu ülkenin ayaklarına prangalar vurulmuştur. Bendeniz birtakım üniversite yönetim üyesi arkadaşlarımızla beraber 2013 yılında o zaman terörün maliyeti nedir, sadece askeri harcamalar, sadece askerimize yaptığımız yatırımlar değil, bunun dışında alternatif maliyetleriyle birlikte terör nedir, maliyeti nedir diye çalışmıştık. O günün rakamlarıyla 1.3 trilyon dolar. Herhalde bugünün rakamlarıyla da en az 2 trilyon dolar Türkiye maalesef terör vesilesiyle kaybetmiştir. Ayrıca binlerce evladımızı genç yaşta şehit vermiş olan bir milletiz. Bu milletin on binlerce genç insanı gencecik yaşta terör yüzünden kaybolmuştur. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de hayırlı, bereketli uzun ömürler versin. Şimdi Türkiye bütün bunlardan kurtuluyor" dedi.

Terörle mücadelenin zor bir kavram olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Dünyada çatışma çözümleri bakımından en zor şey devletlerle terör örgütleri arasındaki bu terörü bitirme süreçlerinin yönetimidir. Birçok ülkede bu işin nasıl sonlandırıldığını biliyoruz. Önümüzdeki müktesebat Asya ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Avrupa'daki bazı ülkeler, Afrika'daki bazı ülkelere baktığımız zaman inanın onların 5-6 yılda, 7 yılda geldiği noktaya Türkiye'de biz bir yılda geldik. Geldiğimiz nokta nedir; terör örgütü lideri bildiğiniz gibi 'Örgütü dağıtıyoruz. Artık örgüt silahlarını bırakıyor' diye açıklama yapmıştı. Ondan sonra biz de bu süreci ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Devletin kurumları takip ediyor. Bir açıklama daha yapıldı ve en son bildiğiniz gibi dün artık örgütün Türkiye'den tamamen çekildiği, Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen sona erdiğini ifade eden bir açıklama geldi. Bunun önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat birimleri hakikaten örgütün silah bıraktığını ve kendisinin fesih sürecini sürdürdüğünü ya da sonlandırdığını tespit ve tescil ettikten sonra Türkiye'de terörle bu yeni dönemle ilgili, terörsüz Türkiye'yle ilgili birtakım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir" dedi.

Terörsüz Türkiye için milli iradenin TBMM çatısı altında çalıştığına değinen Kurtulmuş, "Güvenlik birimlerimiz süreci yönetirken, yürütürken Türkiye Büyük Millet Meclisi de sizin adınıza, milli irade adına bu sürecin devam etmesi, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Mecliste bir komisyon kurdu. Mecliste görev yapan 11 siyasi partimizin hepsinin buraya katıldığını, bir parti dışında bütün partilerin komisyonda yer aldığını hepimiz biliyoruz. 51 milletvekili arkadaşımız komisyon üyesi ve 16 toplantı yaptık. Çok yoğun bir mesaiyle toplumun farklı kesimlerinden, farklı siyasi kanaatlerden insanların bir araya gelerek en başta şehit yakınları ve gazilerimizle başladık. Bütün farklı toplumsal kesimlerin görüşlerini, bu sürece katkılarının nasıl olabileceğiyle ilgili fikirlerini almaya gayret ettik. Büyük bir müktesebat ortaya çıktı. Ve inşallah bunun üzerinden Türkiye önemli bir mesafe aldı, almaya devam edecektir" diye konuştu.

"Bu halklar arasında bir savaş değil, terör örgütünün devlete karşı bir ayaklanmasıydı"

Kurtulmuş, "Bu bir bölünme, parçalanma meselesi değil. Bu bir ayrılık, gayrılık meselesi değil. Tam tersine birleşme, bütünleşme, hep beraber daha güçlü Türkiye için el ele, gönül gönüle verme sürecidir. İftiharla ifade edebiliriz ki 50 yıllık bu terörle geçen süreçte Türkiye'de Türklerle Kürtler savaşmamıştır. Terör örgütü devlete karşı savaş ilan etmiştir. Bütün bu mücadele 40 yıllık, 50 yıllık birikimde hiçbir Kürt'ün hiçbir Türke karşı, hiçbir Türk'ün de hiçbir Kürt'e karşı yan gözle baktığı baki olmamıştır. Bu halklar arasında bir savaş değil, terör örgütünün devlete karşı bir ayaklanmasıydı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin liderliğinde tüm bölgenin ileriye doğru yürüyeceğine değinen Kurtulmuş, "Emperyalizm ne yapıyor? Bakın koskoca Osmanlı Cihan Devleti 20 yılda yıkılmıştır. Şu andaki 786 bin kilometrekareye çekilmek zorunda kalmıştır. Allah'a çok şükür ecdadın hamiyetperverliği, vatanseverliği, bağımsız bir cumhuriyetle yolumuza devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, 6 asır boyunca hiçbir ihtilafın olmadığı Balkanları ırkçılık üzerinden 20 yılda paramparça yaptılar. Sen Bulgarsın, sen Arnavutsun, sen Boşnaksın, sen Türksün vesaire diyerek yan yana aynı mahallelerde yaşayan insanları hem etnik anlamda hem dini anlamda bölerek Balkanları paramparça ettiler. Emperyalizm bizi 20 yılda paramparça edip bu noktaya getirdiyse biz ondan daha güçlü bir iradeyle Allah'ın izniyle çok kısa bir süre içerisinde yeniden bu coğrafyanın halklarını bir araya getireceğiz ve daha güçlü bir Türkiye'nin önderliğinde ileriye doğru yürüyeceğiz" dedi.

Mazlum ve mağdur halkların gözünü Türkiye'ye çevirdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Yeryüzünün en uzak noktalarındaki mazlum ve mağdur milletlerin tamamı Türkiye'nin gözünün içine bakmaktadır. Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin sağlam yere basması ve Türkiye'nin birlik beraberlik merkezi olarak ileriye doğru aydınlık bir ufukla yürümesi sadece 86 milyon olarak bizim değil, dünyanın bütün mazlumlarının da beklentisi ve bütün mazlumlarının da neredeyse yegane çaresidir. Bunun için bu süreci hep beraber birlikte sahipleneceğiz. Bu sürecin sonunda bir daha bu topraklarda kimse terör eylemi için eline silah almayacak. Ümit ediyoruz ki terörsüz Türkiye süreci aynı zamanda terörsüz bir bölge süreci olacak. Yani Türkiye'de terörün bitmesi Irak'ta, Suriye'de, İran'da da terörün bitmesinin yolunu açacak. Bunun için hep beraber kendi imkanlarımızı bir araya getirerek güçlü bir bölge ve güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.