Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü, intihara kalkıştı

Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, T.K. (43), ayrılmak isteyen sevgilisi Ebru K'yi (34) konuşmak için evinin önüne çağırdı.

Apartman girişinde barışma talebinin reddedilmesi üzerine T.K., tabancasını çıkarıp Ebru K'yı başından vurdu. Daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ebru K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı T.K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ebru K'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



