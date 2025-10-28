Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 08:39, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 09:06
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.