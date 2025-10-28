Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 1923'te 50 milyon dolar ihracattan 29 Ekim 2025'te 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatına büyük yükseliş" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, 29 Ekim 2025 itibarıyla, mal ve hizmet ihracatının toplamda 390 milyar dolara ulaştığını ifade ederek "Cumhuriyetimizin 102. yılında "Üreten, ihraç eden, büyüyen Türkiye" vizyonuyla daha güçlü daha müreffeh bir geleceğe yürümeye devam ediyoruz" dedi.