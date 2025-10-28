Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Türk Futbolunda Bahis Depremi: 152 Hakem Soruşturma Altında
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
Altın güne düşüşle başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 335 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 970 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 3,2 azalışla 5 bin 367 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 335 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 970 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 3 bin 953 dolarda seyrediyor.

ABD-Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, güvenli liman varlıklara olan talebi azaltırken yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarını bekliyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında verimli bir toplantı gerçekleşmesi durumunda altındaki düşüşün hızlanabileceğine belirterek, Fed'in faiz kararından çıkacak sonuç ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

