Terör

4 ilde terör örgütü MLKP operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
28 Ekim 2025 11:06
4 ilde terör örgütü MLKP operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerde isimleri geçen 33 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 7'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenirken 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da belirlenen 22 adresin yanı sıra Antalya, İzmir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, silah, pompalı tüfek, şarjör, fişek, mermi ile uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firar durumda bulunan 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

