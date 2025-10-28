Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
Almanya Başbakanı Merz Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merz yapacağı görüşmede, Türk-Alman ilişkileri, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci gibi iş birliğini güçlendirecek adımları ele alacak.

28 Ekim 2025
Almanya Başbakanı Merz Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de bulunacağı öğrenildi.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."

