Türkiye'nin 14. hava kampüsü Sivas'ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 14. hava kampüsünün 31 Ekim'de Sivas'ın Divriği ilçesinde açılacağını duyurdu.

Türkiye'nin 14. hava kampüsü Sivas'ta açılıyor

Bakan Uraloğlu söz konusu hava kampüsüne ilişkin bilgi verdi.

Mevcut hava kampüslerinin Antalya Döşemealtı, Tekirdağ Süleymanpaşa, Eskişehir İnönü ve Sivrihisar ile Samsun 19 Mayıs, Konya Selçuklu, Sakarya Pamukova, Çanakkale Bozcaada, Muş, Denizli, İzmir Aliağa, Eskişehir Seyitgazi ve Ardahan'da bulunduğunu anımsatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"31 Ekim'de Sivas Divriği'de inşa edilen yeni hava kampüsün açılışını gerçekleştireceğiz. Bu hava kampüsü ile ülke genelinde 12 ilde 14 hava kampüsümüz ile sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceğiz. Pist, 1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde beton kaplama olarak inşa edildi. 8 adet parklama alanına sahip olan hava kampüsünde yalnızca 5 bin 700 kilogramın altındaki hava araçlarıyla sportif ve amatör amaçlı uçuşlar gerçekleştirilecek."

Uraloğlu, söz konusu yerde ticari uçuşların yapılmayacağını, jet motorlu uçakların iniş-kalkış gerçekleştiremeyeceğini, uçuşların "görerek uçuş kuralları (VFR)" kapsamında gerçekleştirileceğine işaret etti.

Bölge turizmine katkı sunacak

Hava kampüslerinin, bulundukları illerde havacılıkla ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere de zemin hazırladıklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle, hava kampüsler hem ekonomik gelişime katkı sağlıyor hem de havacılık kültürünün yaygınlaşmasına imkan tanıyor. Divriği Hava Kampüsü, bölge turizmine katkı sunacak. Burada kazanılacak deneyimler, amatör ve sportif havacılığın ülke genelinde yaygınlaşmasında rol oynayacak."

Uraloğlu, her ilçeye hava kampüsü kazandırma vizyonu ile çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya da hava kampüsü kazandırmayı planladıklarını söyledi.

