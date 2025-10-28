Türkiye ile Ürdün arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat ile başkent Amman'da gerçekleştirdikleri Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nda konuştu.

KEK Toplantısı'nın uzun bir aradan sonra özellikle ekonomi alanında Türkiye ile Ürdün arasındaki ticaret, yatırım ve altyapı alanlarında ikili ilişkilerin hızlanması açısında bir dönüm noktası olmasını temenni eden Bolat, bugün Türkiye ile Ürdün arasında birinci dönem karma ekonomik komisyonu mutabakat zaptı imzaladıklarını kaydetti.

Bakan Bolat, "Bu mutabakat zaptında ticaretten karşılıklı yatırımlara, yatırım projelerinden müteahhitlik hizmetlerine, sanayiden tarıma, sağlıktan kültür ve turizme kadar birçok alanda işbirliğini kapsayan somut ve yapıcı anlaşma maddeleri yer almaktadır." dedi.

"Devlet başkanlarının ziyaretlerinde birçok anlaşma imzalanacak"

Bu mutabakata katkı sunan Türk ve Ürdünlü kurmaylara teşekkür eden Bolat, bunların sonuçlarını en kısa sürede göreceklerini söyledi.

İkili temaslarda da Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkileri değerlendirdiklerini vurgulayan Bolat, bakan yardımlarının da yer aldığı ikili görüşmelerde somut alanlarda işbirliği için yeni projeler ve yeni programları hazırlama kararı aldıklarının altını çizdi.

Bu ziyaret kapsamında ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) Türk ve Ürdün işadamlarının bir araya geldiği Türkiye-Ürdün yuvarlak masa toplantısının gerçekleştiğini anlatan Bakan Bolat, her iki taraftan iş insanlarının Business Forum Toplantısı'nda da bir araya geleceklerini belirtti.

Bundan sonra da heyetler arası ziyaret ve iş insanları arasındaki fuarlar, iş forumları ve yatırım programlarını daha sık yapacaklarına dikkati çeken Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde serbest bölgeler konusunda işbirliği, kobiler, organize sanayi bölgeleri, standardizasyon, eğitim, sağlık ve bilimsel araştırmalar, tarım alanlarında birçok anlaşmalar imzalanacak. İnşallah her iki ülkenin saygıdeğer devlet başkanlarının ziyaretleri sırasında bu anlaşmaları imzalamış olacağız."

Türkiye ile Ürdün arasındaki ticaret hacmi

Türkiye ile Ürdün arasındaki ticaret hacmine de değinen Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 1,1 milyar doları aştığı ve bu yıl da ilk 9 ayda 1,5 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

Türkiye ile Ürdün arasındaki ticari ilişkileri kazan kazan temelinde dengeli olarak hızla büyüdüğüne işaret eden Bolat, kendilerinin de Ürdün'le bu bağlamda her türlü işbirliğine hazır olduklarını dillendirdiklerini kaydetti.

Bakan Bolat, Suriye'nin yeniden imarının yanı sıra Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın yeniden inşası konularında da hem Türkiye ve Ürdün hükümetleri olarak hem de özel sektörde her türlü işbirliğini desteklediklerini belirtti.

Türkiye'yi Körfez'e bağlayan tarihi ulaşım koridoru

Suriye'de 8 Aralık 2024'ten itibaren yönetime gelen yeni hükümetle birlikte Suriye ve Ürdün üzerindeki tarihi Orta Doğu güzergahını yeniden canlandırmaya istekli olduklarının altını çizen Bolat, Türkiye ve Ürdün hükümetleri olarak bu tarihi ulaşım koridorunu yeniden canlandırmayı istediklerini ifade etti.

Bakan Bolat, bu koridor sayesinde Avrupa'dan Türkiye-Suriye-Ürdün üzerinden Körfez ülkelerine ve oradan da aynı güzergahtan Avrupa ülkelerine taşımacılık ve ticaretin artacağını anlattı.

Ürdün hükümetinin Türkiye'yle ilişkilerini her alanda geliştirmeye istekli olduğuna da değinen Bolat, "Ürdün hükümetinin de Türkiye ile ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki cesareti ve heyecanı bize büyük bir memnuniyet vermektedir." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ve Ürdün'ün el ele daha büyük ekonomilere ve yarınlara ulaşacağını ifade etti.

Bakan Bolat daha sonra Ürdün'ün Salt kentinde bulunan Salt Türk Şehitliğini ziyaret ederek, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusuyla savaşırken şehit düşen Osmanlı askerleri için dua etti.