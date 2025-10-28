Eşini darbeden ilçe emniyet müdürü tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri eşinin şikayetçi olması üzerine H.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre; Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3 ay önce başlayan H.T., geçtiğimiz hafta eşiyle ikamet ettiği evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü H.T. eşini darbetti.

