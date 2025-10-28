17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün'ü ihbar eden üvey oğlun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu şüphelilere yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheli Hüseyin Gün'ü ihbar eden üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı. Ü.D.A. ifadesinde, yaklaşık 1 yıl kadar önce Lübnan'daki telsiz/çağrı cihazı patlaması haberlerini gördüğünde ilk olarak aklıma Hüseyin Gün'ün geldiğini belirterek, ''Ayrıca 2016'da yapmış olduğu sohbetlerde çevresine 'Erdoğan'a güven duygusu ve kredisi yurtdışında bitmiştir. Türkiye'de herhangi bir yatırım yapmayın' şeklinde telkinlerde bulunduğunu biliyorum'' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 16:11, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 16:11
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün'ü ihbar eden üvey oğlun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ, teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün ve şüpheli Melih Geçek'e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

''Elde ettiği kar ve şirket sermayesini annemin herhangi bir onayı olmaksızın veya farklı şekilde lanse ederek hem Türkiye içerisinde hem de yurtdışında faaliyet gösteren birçok şirkete para aktarımında bulunmuştu''

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheli Gün'ü ihbar eden üvey oğlu Ü.D.A.'nın İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Ü.D.A. ifadesinde, Hüseyin Gün ile tanışıklığının annesi aracılığıyla 2004 yılında olduğunu belirterek, ''Bu şahsın annem ile olan tanışıklığı ise Azerbaycan üzerine yapılan bir ekonomi konferansında gerçekleştiğini biliyorum. Bu tanışıklıktan kaynaklı annemle gerçekleştirdiği görüşmelerde anneme yurtdışında, İngiltere, Amerika ve İsrail'de birçok kişi ve sermaye gruplarıyla bağlantısının olduğunu, buradan yatırım getirebileceğini, beraber iş yapma niyeti ve talebi olduğunu belirtmişti. O dönemde yapılan görüşmeler neticesinde birlikle şirket açma düşüncesi içerisine girdiler. Annem ve Gün ortaklığı sonucunda 'Avicenna Capital' ve 'Avicenna Holding' gibi birçok şirketi 2005 yılında kurdular. Bu ortaklık esnasında şirketin ticari faaliyetler sonucunda elde ettiği kar ve şirket sermayesini annemin herhangi bir onayı olmaksızın veya farklı şekilde lanse ederek hem Türkiye içerisinde hem de yurtdışında faaliyet gösteren birçok şirkete para aktarımında bulunmuştu" dedi.

''Pandemi döneminde İsrail, ülkeye yabancıların girişini yasaklamasına rağmen Hüseyin Gün ve beraberindekilere özel karşılama ve muamele yapıldığını kendisinden dinlemiştim''

Şüpheli Gün'ün 'CELLCRYPT' isimli kripto yazılım programını dönemin devlet yetkililerine sunarak pazarlamasını yapma gayesinde bulunduğunu bildiğini söyleyen Ü.D.A., "Bu yazılını programının asıl gayesi devletimizin üst makamlarında bulunan kişilerin telefonlarına sızarak, gizli kalması gereken bilgileri açığa çıkarmak veya devletin her kademesinden bilgileri olmaları adına gerçekleştirdiğini düşünüyorum. CELLCRYPT yazılımı ile ilgili yapmış olduğum araştırmalarda bu yazılımın İngiltere istihbarat örgütüne hizmet ettiğini düşünmekteyim. Bir dönem yardımcısı olarak çalışan B.Y. bana 'Hüseyin bey polis çevirmelerinde sorun yaşamamak ve durdurulmamak için bir takım tedbirler alırdı. Aracında sinyal kesici bulundurduğunu biliyorum' demişti. Kendisinin İsrail ve Afrika ülkelerine çokça seyahati vardır. İsrail İstihbarat örgütü elemanlarıyla Afrika ülkelerinde görüştüğünü düşünüyorum. Hatta pandemi döneminde İsrail, ülkeye yabancıların girişini yasaklamasına rağmen Hüseyin Gün ve beraberindekilere özel karşılama ve muamele yapıldığını kendisinden dinlemiştim" şeklinde konuştu.

''Lübnan'daki telsiz/çağrı cihazı patlaması haberlerini gördüğünde ilk olarak aklıma Hüseyin Gün geldi''

Ü.D.A. ifadesinin devamında, yaklaşık 1 yıl kadar önce Lübnan'daki telsiz/çağrı cihazı patlaması haberlerini gördüğünde ilk olarak aklıma Hüseyin Gün'ün geldiğini belirterek, "Onun geçmiş dönemdeki kriptolu telefon-çağrı cihazı ve sinyal kesici gibi teknolojik aletlerin ticaretini yapmak istemesi, İsrail ve İngiliz İstihbarat elemanlarıyla olan samimiyetini birlikte değerlendirdiğimde bu patlamada bir rolünün olabileceğini düşündüm. Bu kişinin sadece ülkemizde değil Azerbaycan. Özbekistan ve Kırgızistan başta olmak üzere komşu dost ülkelerimizde ajanlık faaliyetlerinde bulunduğunu, ticari olarak göstermiş olduğu faaliyetleri doğrultusunda ülkemiz ve komşu ülkelerde istihbari faaliyetlerde bulunduğunu düşünüyorum. Bu şirketin kurulumu üzerine ise Azerbaycan ülkesinde o dönem muhalif olan İsa Gambar gibi birçok şahsı, Azerbaycan ülkesini demokratikleşme adı altında finanse ettiklerini biliyorum. Daha sonra bu şirket üzerinden Amerika'da siyasi lobi şirketlerine Edward Palmer isimli avukatlık bürosu üzerinden yüklü miktarlarda para aktarıldığını, bunun amacının da muhalefeti destekleyerek, mevcut hükümet üzerinde baskı oluşturmak ve fırsatı bulunduğunda yıkabilmek veya güç kaybettirmek niyetiyle yapılmıştır. Yine 2005-2006 yıllarında Özbekistan ülkesinde mevcut yönetimi devirmek amacıyla bir takım faaliyetler bulunmuştu. İngiltere istihbarat servisi olan MİS ve MI6 ile yapmış olduğu görüşmelerde darbeyi gerçekleştirmek ve muhalefete finansman sağlamak için talepte bulunduğu biliyorum. Bu konuları Hüseyin Gün isimli şahıs anneme anlatırken duymuştum" diye konuştu.

''Erdoğan 'a güven duygusu ve kredisi yurtdışında bitmiştir, Türkiye'de herhangi bir yatırım yapmayın''

Karşılıklı anlaşma sonucunda Özbekistan'da yaşanacak olaylarda dahilinin bulunduğunu bildiğini söyleyen Ü.D.A., ''Ayrıca belirtmek isterim ki bu kişi 2016 yılı ilk aylarında çevresi ile yapmış olduğu sohbetlerde 'Erdoğan 'a güven duygusu ve kredisi yurtdışında bitmiştir. Hükümet etmesi çok zor olacaktır. Yakın zamanda Türkiye'de büyük bir dalgalanma olacak, ekonomik kriz boy gösterecek, Dolar ve benzeri yabancı para birimlerine el konulacak. Yurtdışında görüştüğüm kişilerden aldığım bilgiler bu şekilde. Türkiye'de herhangi bir yatırım yapmayın, mevcut paranızı riske atmayın. Hatta elinizde bulunan yatırım veyahut paraları da Amerika. İngiltere ve İsviçre'ye aktarın' şeklinde telkinlerde bulunduğunu biliyorum. Öte yandan şüpheli Gün'ün A.Ö.B. isimli kız arkadaşının olduğunu biliyorum. Bu kişi ile tanıştığı dönemde Beşiktaş'ta küçük bir kafesi vardı. Tanışıklığı sonrası bu sayının arttığını biliyorum. Bunun amacında da Hüseyin Gün'ün yabancı istihbarat örgütleriyle yapmış olduğu veya yapacağı görüşmelerde dikkat çekmemek amacıyla A.Ö.B.'ye ait kafelerde görüşmektedir" ifadelerini kullandı.

