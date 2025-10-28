Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çekti, tutuklandı

Olay, önceki gün kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Seyit A., iddiaya göre lise öğrencisi 2 kıza sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden bir esnaf, Seyit A.'yı uyardı. Seyit A. esnafa bıçak çekti. Bölge esnafı ve vatandaşların müdahalesiyle Seyit A. etkisiz hale getirildi. Çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.