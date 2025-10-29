Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!

Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te yoğun mesai devam ediyor. Sürecin artık sonuna geliniyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın 16'ncı toplantısını yapacak.

Komisyon Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de toplanacak.

İlk oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine sunum yapacak. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. İkinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak. Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Tarihi komisyon bugüne kadar 15 kez toplandı. Bu toplantılarda şehit yakınları ve gaziler, baro başkanları, eski Meclis başkanları dinlendi. İş dünyası ve sendikalar, akademisyen, kadın ve genç sivil toplum kuruluşları komisyonda sürece ilişkin önerilerini gündeme getirdi.

Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.