Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz

Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim özel programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci için kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, "Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, huzurun en üst seviyede egemen olduğu Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 19:45, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 21:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim Özel programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Türkiye'yi ve Türk demokrarisini güçlendirme davasında en büyük dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. Bu irade ayakta olduğu sürece, Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiç bir dahili ve harici odak yoktur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, "Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde huzurun en üst seviyede egemen olduğu Türkiye'yi sabırla, azimle, sağduyuyla inşa etmekte kararlıyız" diye konuştu.

"İSTİKLALİNE AŞIK BİR MİLLETİN MENSUPLARIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hoş geldiniz. Sizlerin şahsında 86 milyon vatandaşımıza, Kıbrıs ve diasporadaki vatandaşlarımıza selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum, 29 Ekim Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 102. Yıl dönümü kutlu olsun.

Anadolu'daki ilk akınlarımızdan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Biz binlerce yıllık tarihimizin hiçbir tarihinde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklaline aşık bir milletin mensuplarıyız.

Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin en son halkasıdır. Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle de aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır.

Unutmayalım Cumhuriyetin mütemmim cüzü demokrasidir. Cumhuriyeti cumhurla ve demokrasiyle taçlandırma yolculuğu tek parti yıllarında ve darbe dönemlerinde kesintiye uğramış olsa da bir şekilde bu engelleri aşarak bugünlere gelmeyi başarmıştır. Bu mücadele de aynı azim ve kararlılıkla halen devam etmektedir.

"BU KUTLU YOLCULUĞUN ÖNÜNÜ KESECEK BİR ODAK YOKTUR"

Türkiye'yi ve Türk demokrasisini güçlendirme davamızda son 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. İnşallah bu irademiz sapa sağlam ayakta olduğu sürece, bu millet binlerce yıldır olduğu gibi birbiriyle muhabbetle kucaklaştığı müddetçe, Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili ve harici odak yoktur

Bugün 102 yıl öncesine göre çok daha farklı bir noktadayız. Savunmadan ekonomiye, ulaştırmadan sağlığa, dış politikaya, teknolojiye, turizme kadar her alanda geçmişle kıyas edilemeyecek kadar büyük bir kalkınma seferberliği içindeyiz. Cumhuriyeti salonlara ve gardıroplara indirgemeye çalışan slogan Cumhuriyetçilerine aldırmadan Cumhuriyete asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını 81 vilayette kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz.

"DÜNYA İLE REKABET EDEBİLİR KONUMA GELDİK"

Sadece ülkemizin değil, medeniyet coğrafyamızın tamamına huzur ve istikrar getirecek Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz. Dün Türk Savunma sanayi alanında modern bir tesissin açılışını yaptık. Altay'ın TSK'ya teslimini gerçekleştirdik. Gelecek 6 yılda 250 adet Altay tankını ordumuzun emrine vermeyi hedefliyoruz.

Kurtuluş Savaşında kağnı ile mermi taşıyan kahramanlardan aldığımız güçle kendi İHA'larımızı, helikopterimizi, gemimizi, savaş uçağımızı yapıyoruz. 20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 oranında dışa bağımlı ülke hamdolsun bugün dünya ile rekabet edebilir konuma yükselmiştir. Direksiyon emin ve ehil ellerde olduğunda Türkiye'nin neleri başarabildiğini dost düşman herkese gösterdik.

"TERÖR TEHDİDİNİ SIFIRLAMAKTA KARARLIYIZ"

Barışın huzurun, iyilik ve adaletin hamiliğini üstlenmiş millet olarak bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Dostlarımızı en zor zamanlarında yalnız bırakmıyor, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların imdadına koşuyoruz. Savaş ve çatışmaların sona erdirilmesinden insani kriz ve afet bölgelerindeki yardım çalışmalarına kurum, kadrolarımızla hem sahada hem masada güçlü bir varlık gösteriyoruz.

Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde huzurun en üst seviyede egemen olduğu Türkiye'yi sabırla, azimle, sağduyuyla inşa etmekte kararlıyız.

Birlikte kurduğumuz, 102 yıl boyunca birlikte yaşattığımız Cumhuriyetimizi el ele vererek yaşatmaya devam edeceğiz."

GUTERRES'E ÖDÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında takdim edilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülünü, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e vereceklerini kaydetti.

