Kahramanmaraş'ta iş yerine pompalı tüfekle saldırı: 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yapılan çalışmalarda olayla ilgisi olan dört kişi tespit edildi. Tüfekleri kullandığı tespit edilen iki kişi cezaevine gönderildi.
Saldırganlar kısa sürede yakalandı...
Kahramanmaraş'ta 26 Ekim'de iş yeri kurşunlama olayı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
DÖRT KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde, olay yerine gelen aracın kimliği tespit edildi.
Araçta bulunan dört kişiden ikisinin pompalı tüfekle iş yerine ateş açtığı belirlendi.
Şüpheliler kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayda kullanılan iki adet pompalı tüfek de ele geçirildi.
İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan saldırının iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında çıkan sözlü tartışma sonucu gerçekleştiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Silahları kullandığı belirlenen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.