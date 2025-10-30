Kahramanmaraş'ta iş yerine pompalı tüfekle saldırı: 2 kişi tutuklandı

Silahları kullandığı belirlenen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan saldırının iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında çıkan sözlü tartışma sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

Olayda kullanılan iki adet pompalı tüfek de ele geçirildi.

Araçta bulunan dört kişiden ikisinin pompalı tüfekle iş yerine ateş açtığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, olay yerine gelen aracın kimliği tespit edildi.

