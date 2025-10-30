Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Siyasi

Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Komisyon, örgütün kendisini tasfiye ettiği, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 13:09, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 13:26
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 16. toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bugün komisyonda belli bir noktaya gelindiğini ve artık yavaş yavaş komisyonun, çalışmalarında nihai raporu hazırlama safhasına doğru ilerlediğini söyledi.

Komisyon çalışmalarının 5 Ağustos'ta başladığını ve komisyonun çalışmalarını başarılı bir şekilde ilerlettiğini belirten Kurtulmuş, bu sürecin, komisyonun toplantısını yapacağı son güne kadar da böyle devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Komisyonun, tarihi bir görevi millet adına üstüne aldığını ifade eden Kurtulmuş, komisyon toplantılarında bu zamana kadar geniş katılımlı ve kapsamlı bir müzakere süreci gerçekleştirildiğini, 130'a yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle kanaat önderlerinin fikirlerini ve tekliflerini paylaştığını kaydetti.

Müzakerelerde büyük bir olgunlukla herkesin birbirini dinlediğini hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komisyonumuz esası itibarıyla Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek, demokratik standartları son derece yüksek bir çalışma dönemini gerçekleştirdi. Ayrıca başlangıçta hep birlikte kararlaştırdığımız prensiplerin hepsine sonuna kadar uyarak bu süreci yürüttük. Böylece başarılı bir çerçeve ortaya konulmuş oldu. Bu anlamda komisyon, örgütün silah bırakması ve kendini tasfiye etme sürecinin gereklerini millet adına takip etmek ve siyasi partilerin müşterek fikirleriyle ortaya kanaatler oluşturmak bakımından önemli bir görev, iş icra etti ve bundan sonra da icra edecektir."

Komisyonda sadece bir grubun, bir partinin, bir siyasi kanadın görüşlerinin, isteklerinin ve beklentilerinin doğrultusunda bir çalışma ortaya konulamayacağını dile getiren Kurtulmuş, "herkesin fikri kendine saklı kalmak şartıyla müşterek noktalarda buluşabilmenin ve böylece ortak hedefler noktasında bu tarihi görevi icra edebilmenin", komisyonun önceliklerinden birisi olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, şimdiye kadar ittifakla karar alınmasının da bu prensibe bağlı kalındığının önemli bir göstergesi olduğunu aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin, diğer taraf daha geriden gelsin ya da başka birisi başka şekilde hareket etsin diye düşünülemez. Burada, irade ortadadır. İmralı'dan yapılan açıklamalarla örgütün kendisini tasfiye ettiği, bütün bileşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyeceği konusundaki açıklamalar, özellikle 26 Ekim'de yapılan açıklamalarla bir ileri safhaya taşınmış ve önemli bir eşik kanaatimce aşılmıştır. Bundan sonraki süreçte de örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermektir."

Komisyonun, bir anayasa değişiklik komisyonu olmadığının altını çizen Kurtulmuş, "Anayasanın değiştirilmesiyle ilgili, bu müzakerelerimizin hiçbir safhasında gündem olmamış, konu açılmamıştır. Dolayısıyla komisyon, örgütün kendisini tasfiye ettiği, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunacaktır. Bu çerçevede şimdiye kadar fevkalade büyük mesafe alındı. 'Türkiye modeli' diyebileceğimiz bu model, inşallah önümüzdeki dönemde başarıyla sonuçlanıp tam manasıyla Türkiye'nin terörsüz bir Türkiye hedefine ulaştığının ortaya çıkmasıyla birlikte, birçok ülkede örnek olarak alınacak ve birçok ülkedeki çatışma çözümleri için ışık tutacaktır." diye konuştu.

Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, bugün komisyonda bilgilendirme yapacağını ve soruları cevaplayacağını anımsattı.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu toplantı, basına kapalı devam etti.

