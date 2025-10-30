Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 121,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,27 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,89 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden çıkan olumlu mesajlara rağmen negatif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki fiyatlamalara paralel olarak günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarak 98,2 oldu.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, hizmet üretici fiyat endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nin takip edileceğini belirtirken, yurt dışında Japonya'da işsizlik oranı, Çin'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksileri (PMI), Almanya'da perakende satışları ve Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.