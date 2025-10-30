Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Bakan Tunç yanıtladı: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından gazetecilere konuştu. "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirten Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı olarak idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmaları milletvekilleriyle paylaştıklarını söyledi. Tunç, "Komisyonun İmralı'ya gitmesi gündeme geldi mi?" sorusuna ise "Onlar komisyonun takdirinde olan hususlar" yanıtını verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 19:00, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 19:24
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin, "Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Komisyondaki sunumuna ilişkin soru üzerine Tunç, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili komisyona davet edildiğini, Adalet Bakanı sıfatıyla milletvekillerinin sorularını cevapladığını belirterek, komisyonun çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini, 41 yıldır terörle mücadele edildiğini, büyük ekonomik kayıpların ve acıların yaşandığını vurgulayan Tunç, "Büyük acılar yaşadık. Bundan sonra ülkemiz bu kayıpları, acıları yaşamasın, bütün temennimiz bu. Bu anlamda başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması noktasındaki çalışmaları destekliyoruz. Adalet Bakanlığı olarak sürecin kolaylaştırılması, sürecin başarıya ulaşması noktasında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmalarımızı milletvekillerimizle, komisyon üyeleriyle paylaştık." ifadelerini kullandı.

Tunç, süreçle ilgili yasal düzenleme gerektiren hususlar olacaksa bunun TBMM'nin takdirinde olduğunu belirterek, "Meclis Komisyonunun iradesi önemli çünkü milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Parlamentomuz. Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Komisyonun İmralı'ya gitmesi gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Tunç, "Onlar komisyonun takdirinde olan hususlar." dedi.

