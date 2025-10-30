Beşiktaş Belediyesi'ndeki 29 Ekim alımları davasında tahliye kararı

Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Kadına şiddete sıfır tolerans: ŞÖNİM'ler artıyor
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Gereği yapıldı! Trafik polisine saldıran zorbalar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TPAO'dan 'Türkiye Petrolleri'ne Operasyon' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
TBMM'den 'Milli Dayanışma Komisyonu İrlanda'ya gidiyor' haberlerine açıklama
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Enflasyon Hesaplama Sistemi AB'ye uyumlu hale getiriliyor
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Bakan Işıkhan tarih verdi: SGK, 2028'de cari fazla verecek
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Kartalkaya davasında 3. gün: Avukat, müvekkili için 'geri zekalı' dedi
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Erdoğan'dan 'bahis oynayan hakemler' iddiasına dair açıklama
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk: Ehliyet yenilemede son gün yarın!
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da Açılıyor
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
'Selamlarımı ilet' demişti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Kurtulmuş: Terör örgütünün kendisini tasfiyesiyle önemli bir eşik aşıldı
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
Türkiye'de En Yüksek Kira Getirisi Olan Şehirler Belli Oldu
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İşçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 gözaltı daha
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Konut kredilerinde dipten dönüş başladı
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Sınırda operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
İstanbul'da Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti Başladı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de çöken binada anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Beşiktaş Belediyesi'ndeki 29 Ekim alımları davasında tahliye kararı

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün 2019'daki 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yoluyla yaptığı alımlara ilişkin 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Aralarında dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı (mevcut Avcılar Bld. Bşk. Yrd.) ve Rıza Can Özdemir'in (mevcut Büyükçekmece Bld. Bşk. Yrd.) bulunduğu tutuklu sanıklar mahkeme heyetince tahliye edildi. Dava, eksiklerin giderilmesi için 25 Aralık'a ertelenirken, sanıklar için 5 yıldan 14 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2025 19:11, Son Güncelleme : 30 Ekim 2025 19:10
Yazdır
Beşiktaş Belediyesi'ndeki 29 Ekim alımları davasında tahliye kararı

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce 2019'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlara ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Mehmet Mandacı ve Rıza Can Özdemir'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın tahliyelerine karar verdi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 25 Aralık'a ertelendi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören", 8 kişi de "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, 25 Şubat'ta başsavcılığa ihbar üzerine soruşturmaya başlandığı belirtilerek, Beşiktaş Belediyesinden "ÖMK Taşımacılık Hakan Ateş" firmasının doğrudan temin yoluyla iş aldığı ifade ediliyor.

Teknik şartnamenin şüpheli Mehmet Mandacı ve Sena Ayata tarafından hazırlandığı bildirilen iddianamede, 24 Ekim 2019'da eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat oluruyla piyasa araştırması, kontrol ve kabul komisyonlarının oluşturulduğu ve aralarında ÖMK Taşımacılık Hakan Ateş firmasının da bulunduğu üç şirketten yaklaşık maliyet ve fiyat teklifi alındığı aktarılıyor.

ÖMK Taşımacılık'ın 84 bin 100 lira artı KDV ile en uygun teklifi verdiği ve işi aldığı kaydedilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Firma sahibi şüpheli Hakan Ateş'in 5 Kasım 2019'da Beşiktaş Belediyesine 84 bin 100 lira artı KDV olarak 99 bin 238 liralık fatura kestiği, 12 Aralık 2019'da Ateş'in hesabına Beşiktaş Belediyesi tarafından 98 bin 440 liranın gönderildiği görülmüştür. 28 Ekim 2019'da mal kabul tutanağı düzenlendiği şüpheli Mehmet Mandacı'nın onay verdiği, satın alma talep formunda yer alan ürün sayısı ile teknik şartnamede yer alan ürün sayısının aynı olmadığı, ürünlerin eksik olmasına rağmen şüpheliler Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata tarafından kabul yapıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, söz konusu firmanın belediyeye sunduğu evraklar ve ticaret sicil kayıtları incelendiğinde, faaliyet alanı şehirler arası yük taşımacılığıyken, 30 Ekim 2019'da verilen dilekçeyle faaliyet alanına gösteri ile etkinlik organizasyonu eklendiği ve doğrudan temine teklif verme yeterliliği bulunmayan firmanın işi aldıktan sonra faaliyet alanının değiştirildiğine ilişkin tespitlere yer veriliyor.

İddianamede, "Şüpheliler Alican Abacı, İsmet Abacı, Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın birlikte hareket ederek Beşiktaş Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün 29 Ekim kapsamında yapacağı etkinlik nedeniyle doğrudan temin yoluyla yaptığı hizmet alımı işini organize ettikleri, işi alma yeterliliğine sahip olmayan firmayı işe soktukları, bu hususu Rıza Can'ın yerine getirdiği, gerçekte alınan malzemelerin eksik olmasına rağmen mal kabul aşamasında teknik şartnameye uygun olarak tam gösterilmesi, geri planda Abacı'nın babası üzerine firmaya gerçeğe aykırı faturalar kesilerek usulsüzlükleri gizlemeye çalıştıkları bu nedenle şüphelilerin en baştan itibaren kasıtlarının Beşiktaş Belediyesini zarara uğratmak ve kendilerine kazanç sağlamak olduğu" değerlendirmesi yapılıyor.

- Ceza istemi

İddianamede, şüpheliler Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Abacı'nın babası İsmet Abacı ve Hakan Ateş hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldan 14 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Şüpheliler Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata'nın ise "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber